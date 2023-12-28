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Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 

28 декабря 2023 19:24
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Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 

 
В этом году на площади Куйбышева созданы условия для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха. 

Возобновила работу усадьба Самарского Деда Мороза. Здесь для детей организованы интерактивные программы с участием сказочных персонажей, а среди сосновых опушек разместились ледовые скульптуры и арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок. 

Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать каждый день с 29 декабря по 8 января с 12.00 до 20.30 часов, 31 декабря - с 12.00 до 16.00 часов, а 1 января – с 16.30 до 20.30 часов. Технический перерыв для поддержания чистоты и порядка – с 16.00 до 16.30 часов. Посещение программ в усадьбе бесплатное для всех желающих. 

Кроме того, на площади на лесных полянках появилось царство «Снежной королевы», новогоднее настроение создают герои сказки «Щелкунчик». 

Для любителей активного отдыха оборудована деревянная горка для катания на тюбингах («ватрушках»). Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 29 декабря до окончания зимнего сезона каждый день с 10 до 22 часов. 

Также на площади Куйбышева оборудованы два ледовых катка: для массового катания и для игры в хоккей, пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводится ежедневно в утренние часы, с 6 до 10 часов. 

В период новогодних каникул с 2 по 8 января будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы», которая включает различные активности: с 14 до 20 часов будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд и тетрис, а с 15 до 19 часов – керлинг и городошная площадка.

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