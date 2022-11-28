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Новая больница, скейтпарк, красивые дворы: как преображается Похвистнево

28 ноября 2022 12:44
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Новая больница, скейтпарк, красивые дворы: как преображается Похвистнево

В этом году г. Похвистнево отметил свое 75-летие.  Город активно развивается, основной вектор этого развития – люди.  О том, какие новшества появились в Похвистневе, что запланировано на будущее, какие меры предприняли власти для улучшения качества жизни горожан, рассказал во время прямого эфира из ЦУР Самарской области глава г.о. Похвистнево Сергей Попов.

По его словам, за последние несколько лет в городе построили два больших спортивных объекта –  бассейн и «Ледовый дворец». Удалось также полностью решить вопрос с дошкольными учреждениями. 
«У нас отремонтирован хороший садик и построен новый современный детский сад, в котором появился даже лифт для того, чтобы детей с первого этажа поднимать на последний этаж, чтобы они смогли попасть в спортивный комплекс, который на третьем этаже детского сада», – отметил глава г.о. Похвистнево Сергей Попов.
Не только спортивную инфраструктуру развивают в городском округе. Уделяется внимание и объектам культуры. Подготовлены несколько проектов, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Среди самых значимых: строительство модельной библиотеки и ремонт музея. 

В текущем году в Похвистнево сделали также три общественных площадки.
«В этом году был реализован хороший проект, за который проголосовали жители – это скейтпарк, который привлек очень много детей на занятия. Кроме этого, мы делали общественные пространства – это парк «Юбилейный». И еще мы реализуем  хорошую идею: у нас есть пешеходная улица Васильева, и мы потихоньку каждый год по мере выделения денег благоустраиваем ее, чтобы она современно выглядела и была любимой прогулочной зоной для горожан»,– рассказал о  преображении города Сергей Попов.

Обновления есть и в сфере здравоохранения. Глава г.о. Похвистнево констатировал, что во время эпидемии городская больница, она же и межрайонная, не справлялась с потоком. Была большая нагрузка на медперсонал, не хватало коек, поэтому Правительством Самарской области было принято решение построить диагностический комплекс. По словам Сергея Попова, на сегодняшний день работы там уже завешаются. Это большое подспорье для населения города и района в получении качественной медицинской помощи. В современном комплексе будет установлено новейшее диагностическое оборудование, разведены потоки больных. Здесь вся больничная логистика будет организована по новым требованиям.
В рамках нацпроекта «Экология» реализуется проект очистных сооружений. 
«У нас по территории города протекает река Кинель, и очистные сооружения, которым было очень много лет, уже не соответствовали современным и качественным системам очистки сточных вод. Поэтому было решено их обновить. Сейчас объект находится в завершенной стадии строительства, и уже в этом году в декабре будет его пуск», – озвучил ближайшие планы глава г.о. Похвистнево.
В заключение разговора Сергей Попов подчеркнул, что в г.о. Похвистнево формируется комфортная городская среда: ведется планомерный ремонт городских дорог. Помимо этого большой задел в предыдущие годы был сделан по ремонту дворовых территорий:  отремонтировали почти половину из них.

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