Названы сроки строительства новой набережной в Самаре

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Самарцам построят новую очередь набережной в течение следующих трех лет. Об этом говорится в техзадании госзакупки от городского департамента градостроительства.

Сроки строительства объекта — с 2023 по 2025 годы. Новая набережная пройдет за пивзаводом и ГРЭС. Она будет трехуровневой. Нижний — прибрежный, средний — променадный, верхний — городской. Высота составит около 9–10 метров. Под строительство выделят участок площадью 55 тысяч квадратных метров.

На первом уровне построят пешеходный бульвар площадью 11 тысяч квадратных метров для соединения старой и новой набережных. В состав бульвара также войдут организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны (30,2–33 метра) и подъемы на верхний уровень — на территорию пивзавода и ГРЭС (38 метров).

Вторым этапом строительства станет создание системы ландшафтного парка. Сделают его в виде террас, которые каскадом будут спускаться к берегу Волги. Причем проектировщиков попросили предусмотреть укрепление берега от размыва во время паводка.

На территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС сделают амфитеатр с видовыми площадками. Конструкции будут монолитными, железобетонными с разрывами в местах существующих зеленых насаждений.

— В принципе при строительстве набережной планируется сохранить существующее озеленение берега и расположенные на нем объекты культурного наследия. Территорию ГРЭС нужно будет огородить. Архитектурно-стилистическое решение оформления должно соответствовать современным тенденциям. Должны быть туалеты, малые архитектурные формы (скамейки, урны и так далее), проезды для спецтехники, освещение, водоснабжение. Доступ маломобильных граждан должен быть обеспечен на все уровни набережной, — сообщили депстроя.

Примерная стоимость новой набережной составит 3,84 миллиарда рублей. Этот проект губернатор Дмитрий Азаров анонсировал еще в 2021 году. Но потребовалась большая подготовительная работа. При этом самарцы уже проголосовали за концепцию, пишет 63.ру.