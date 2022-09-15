Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре

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Главную магистраль Самары перекроют. Точные даты начала действия ограничения движения на Московском шоссе пока не назвали. Но известно, что это займет не дни, а недели.

Судя по сообщению городской администрации, перекрытие Московского шоссе необходимо для замены теплосети. Основные работы сейчас проводят на улице Маломосковской — дублере Московского шоссе — от улицы Луначарского до Самарского университета.

— Труба уложена на 80%. Необходимыми материалами подрядчик укомплектован и готовится к переходу через Московское шоссе. Предварительная дата — 15 сентября. Предстоит перекрытие магистрали: работы будут выполнять в 2 этапа — поочередно по направлениям движения, — сообщили в мэрии.

По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, затянется это на две недели.

— Около пяти дней потребуется на переход с одной стороны, плюс два дня — на восстановление проезжей части. Столько же — на работы по другой стороне Московского шоссе. Поэтому временно проезд будет сужен. Но движение там четырехполосное. Предполагается захватывать по две полосы. С областным управлением ГИБДД согласовывается схема организации дорожного движения, после чего разрешение будет давать региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог, — объяснил Владимир Василенко.

Чиновник напомнил, что аналогичные работы на теплотрассе с переходом Московского шоссе в районе улицы Гастелло уже выполняли в прошлом году, пишет 63.ру.

— В этот раз начнем переход под выходные, затем рабочий процесс будет идти не останавливаясь. Чем быстрее подрядчик справится с задачей, тем лучше, — добавил первый вице-мэр.