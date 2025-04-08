Народный фронт потребовал вернуть контроль за техсостоянием детских площадок

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Народный фронт потребовал вернуть контроль за техническим состоянием детских площадок. Об этом в эфире телеканала "Россия" заявила член Центрального штаба данной организации Светлана Калинина.

Контроль за техническим состоянием игрового оборудования был отменен в 2021 году. По словам Калининой, накануне принятия этого решения была проведена пресс-конференция. На ней представители Генпрокуратуры России и Народного фронта заявили, что отменять контроль ни в коем случае нельзя, потому что должно быть ответственное лицо.

"У Ростстандарта была обязанность проверять детские площадки и у Ростехнадзора были свои требования к креплениям оборудования. Мы настаиваем, чтобы им вернули эти обязательства. Необходима организация со специалистами в лице технических контролеров, которые будут понимать очень сложные технические решения в детском игровом оборудовании", — сказал Калинина.

Также она добавила, что на сегодняшний день прокуратура — единственное ведомство, которое может проконтролировать, как содержатся детские площадки, но у него недостаточно специалистов, пишет Смотрм.