На заседании федерального штаба по региональному развитию обсудили темпы строительства дорог

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В четверг, 10 февраля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое еженедельно проводит заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Основной темой обсуждения стало выполнение планов по дорожному строительству в текущем году.

«В целом по отрасли за последние два года исполнение составило 99%. Мы никогда еще, по крайней мере, за последние десять лет не выполняли таких масштабных работ, ни в финансовом, ни в физическом объеме. У нас есть хорошая возможность привести дороги в порядок», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Самарская область в числе регионов, которые исполнили все годовые плановые показатели федерального проекта «Безопасные качественные дороги», при это многие взятые на себя обязательства губерния выполнила досрочно.

В 2021 году отремонтировано 115 участков автодорог общей протяженностью 429 км, в том числе 3 капиталоемких. На год раньше срока сдан мост через реку Сок, досрочно открыто рабочее движение на втором этапе мостового перехода «Фрунзенский», завершена реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное.

В этом году продолжится реконструкция двух сложных развязок (реконструкция ул. Ново-Садовой в Самаре и дороги Кинель-Богатое-Борское).

Кроме того, в этом году область готовится начать реализацию проекта, который откладывался не одно десятилетие: строительство магистрали Центральная.

Для достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году предусмотрены работы на 55 объектах. Торги по ним проведены в полном объеме. Все контракты уже заключены, процесс контрактации завершился 4 февраля.

В нормативное состояние будет приведено более 260 км дорог, а также 21 искусственное сооружение в 947,4 погонных метров.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» завершена контрактация 18% объектов 2023 года.

В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в нормативное состояние будет приведено еще 19 км дорог, все контракты на эти работы тоже уже заключены.

Большое внимание в регионе уделяется опорной сети автодорог. В Самарской области при формировании программы дорожной деятельности большое внимание уделяем Опорной сети автодорог. В Самарской области их общая протяженность составляет 1576,8 км, из них 647,15 км - дороги регионального значения. В настоящее время 54,6% таких дорог находятся в нормативном состоянии, к 1 января 2025 года этот показатель планируется довести до 85%.

В настоящее время минтранс региона работает над привлечением дополнительных средств из федерального бюджета – порядка 6 миллиардов рублей - на решение этой задачи.

«Таких темпов строительства дорожной инфраструктуры, которые набраны в последние два года, в Самарской области не было никогда. Четкое выполнение планов, исполнение взятых на себя обязательств – важное условие эффективного взаимодействия с федеральным центром. Необходимо не только сохранить, но и нарастить набранный темп. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Правительство Российской Федерации предлагает много новых механизмов развития инфраструктуры территорий, реализации проектов, по поводу которых раньше только строили планы. Сейчас они воплощаются в жизнь. Все эти возможности мы должны грамотно использовать», - прокомментировал итоги заседания штаба Виктор Кудряшов.

Фото: pixabay