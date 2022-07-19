На улице Ставропольской началась укладка нового асфальтобетонного покрытия

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В Самаре выполнено более 1/2 работ, предусмотренных в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, специалисты ООО «НПФ «XXI Век», закончив ремонт на 11 объектах, продолжают трудиться еще на 6 участках. В их числе и улица Ставропольская (в границах улиц XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной). Здесь после завершения фрезерования в полном объеме сегодня днем началась укладка нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия.



Вровень с новым полотном будут 65 люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток – их продолжают поднимать на проектную высотную отметку.



Чтобы к ремонту не возникло претензий, работы производятся с учетом погодных условий.

Благодаря нацпроекту уже преобразились около 26,5 км проезжей части, более 14,5 км охвачены работами. На очереди – еще не менее 8 участков.

Фото: администрация Самары