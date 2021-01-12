На ул. Подшипниковая, 27 в Самаре монтируют фундамент здания нового детского сада

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Во вторник, 12 января, представители городского Департамента градостроительства проверили ход строительства дошкольного образовательного учреждения в Октябрьском районе Самары на ул. Подшипниковой, 27.

Детский сад возводится в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Строительство началось в ноябре прошлого года. Однако за столь короткий срок подрядной организации удалось не только демонтировать старое здание и выполнить земляные работы, но и приступить к монтажу фундамента.

«Этот детский сад специализированный. В учреждении будут созданы группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Дошкольное учреждение рассчитано на 112 мест, 20 из которых ясельные», - отметил заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Василий Чернов.

В настоящее время подрядчиком уже проведены работы по демонтажу ведомственного заброшенного детского сада, который не соответствовал требованиям современных норм и правил. Напомним, что здание, ранее принадлежавшее Министерству обороны РФ, было передано в муниципалитет.

«На данный момент выполнены земляные работы, производится устройство монолитно-ленточного фундамента. Проектом предусмотрено использование старых коммуникаций», - пояснил генеральный директор подрядной организации Владимир Старыгин.

Работы ведутся в соответствии с графиком. После возведения и отделки здания подрядчиком будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, на которой также обустроят детские площадки для каждой группы. Полностью завершить строительство детского дошкольного образовательного учреждения планируется к осени 2021 года, передает пресс-служба гоадминистрации.

Фото: пресс-служба гоадминистрации