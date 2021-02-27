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На «Самара Арене» треснула одна из балок

27 февраля 2021 12:52
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На Самара Арене\ треснула одна из балок

В Сети появились фотографии огромной трещины на одной из балок стадиона «Самара Арена». Кадрами поделились местные жители. Ситуацию прокомментировало руководство спортивного объекта.

— В субботу, 27 февраля, ГАУ «Самара Арена» получило комиссионное заключение от автора проекта стадиона «Стальпроект» и генерального подрядчика «ПСО Казань» по дефекту, который появился на стадионе 17 февраля. Там произошел разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. Согласно заключению, дефект носит локальный характер, он не повлиял на соседние элементы. Его можно устранить, просто заменив соединение. Это не несущая балка, а элемент многосоставной системы металлоконструкций объекта. Комиссионное обследование и анализ показали, что причина появления дефекта — некачественное выполнение сварочного шва. Соответственно, это гарантийный случай, его должна устранить компания — подрядчик строительства стадиона. После монтажа мы получим заключение испытательной лаборатории, — рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.
Сейчас подрядчики завершают разработку схемы монтажа, ими решается вопрос с поставкой в Самару нового элемента. Информация о дате поставки появится в ближайшие дни.

Кроме реконструкция стадиона предстоит продумать проект развития территории вокруг него. Участки рядом с «Самара Ареной» планируют продать на аукционе. Земли планируют застроить жильем, спортивными и развлекательными объектами. Будет и свой торговый центр, пишет 63.ру.

Фото: Новости Самары — Самара life / Vk.com

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