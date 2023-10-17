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На развитие исторического центра Самары могут повлиять жители города

17 октября 2023 15:33
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В рамках работы над концепцией стартует опрос жителей «Новая жизнь старой Самары».

В 2019 году по инициативе Дмитрия Азарова постановлением Правительства Самарской области был присвоен статус «исторического поселения» старому центру Самары. Это решение призвано защитить культурное и архитектурное наследие нашего города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра.

За это время проведена большая нормотворческая работа. Сформирован документ, определяющий Объединенную зону охраны, который сейчас проходит согласование в Министерстве культуры России, идет подготовка требований к регламентам исторического поселения.

После консультаций с экспертным, архитектурным, предпринимательским сообществом, изучения уже существующих практик по сохранению исторической среды было принято решение подойти к разработке концепции реализации исторического поселения всесторонне и взвешенно, чтобы максимально учесть особенности всех сфер деятельности, наполняющих жизнью исторический центр.

В настоящее время администрация Самары ведет работу по четырем основным направлениям: разработка концепции развития исторического поселения и муниципальной целевой программы, создание организации-оператора и проекта комплексной модернизации системы дождевой канализации. Данные этапы и мероприятия позволят применить комплексный подход к реновации исторического поселения и реализации конкретных градостроительных решений.

Концепция развития исторического поселения Самары – это документ, который должен задать стратегию развития территории с точки зрения функционального наполнения пространства и раскрыть точки роста для привлечения инвесторов. Ядром концепции станет мастер-план развития территории исторического поселения, по результатам разработки которого будут созданы инвестиционные паспорта каждого квартала. Будут спроектированы транспортный, социальный и инженерный каркасы территории и предложена система управления моделью исторического поселения, которая будет встроена в существующую систему органов государственной власти, местного самоуправления, взаимодействия власти с бизнесом и некоммерческим сегментом.

Именно мнение жителей позволило более 30 лет назад определить, где находится «центр города». В 1991 году в результате первого масштабного опроса жителей города было установлено, что историческую часть Самары горожане назвали городским центром, хотя во всех генеральных планах советского периода предусматривалось развитие городского центра на новых территориях, севернее Оврага Подпольщиков, а «старая» Самара должна была превратиться в обычный микрорайон. Так, благодаря самарчанам, участвующим в опросе, были внесены изменения в генеральный план города, и в последующие периоды вопрос о переносе центра больше не поднимался.

Сегодня вновь требуется помощь неравнодушных жителей, любящих свой город.

В рамках работы над концепцией стартует опрос жителей «Новая жизнь старой Самары». Заполнить анкету можно с 17 октября по 19 ноября 2023 года, перейдя по ссылке.

Первая анкета затрагивает очень общие вопросы, которые позволят определить направления ревитализации среды исторического центра. В начале анкеты представлена информация об инициаторах проведения опроса и указана электронная почта, по которой заинтересованные жители могут связаться с организаторами, чтобы продолжить сотрудничество на последующих этапах работы.

Также всем участникам анкетирования необходимо указать улицу и дом проживания (эта информация не будет публиковаться, она нужна для анонимного нанесения на карту мест локации респондентов) . Это поможет убедиться в том, что в опросе приняли участие жители, проживающие в разных частях города, и живущие в разных условиях.

Прохождение опроса занимает около 30 минут.

В конце анкеты можно написать предложения, направленные на совершенствование исторической среды Самары в свободной форме, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

 

 

 

Теги: Самара

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