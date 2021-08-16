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На путепроводе через железную дорогу на перегоне Кряж – Самара завершилась надвижка пролетного строения 

16 августа 2021 17:46
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В настоящее время строители приступили к сборке пролетного строения второго этапа, для надвижки по направлению «в город».

Самарской области на крупнейшем объекте транспортной инфраструктуры, Самарском мостовом переходе, строительство которого ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», работы идут опережающими темпами. На путепроводе через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж – Самара, в составе автомобильной дороги, завершилась надвижка пролетного строения по направлению «из города». 

Строители применяют метод продольной надвижки пролета, при котором конструкции собираются на стапеле и при помощи гидравлического оборудования поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры. 

Проектом предусмотрено строительство четырёх – шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км. В составе дороги ведется строительство, трех транспортных развязок: на пересечении с улицей Утевской, на пересечении с улицей Грозненской,  и путепровода через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж – Самара.

В настоящее время строители приступили к сборке пролетного строения второго этапа, для надвижки по направлению «в город».

В июле текущего года в ходе проверки губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым хода строительства на развязке, на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской подрядная организация подробно проинформировала Главу региона о дальнейших запланированных работах.  «Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам моста до конца года, а полный ввод в эксплуатацию – на первый квартал 2022 года», - доложил заместитель директора компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.

В настоящее время, строители частично приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия и завершению работ по обустройству съезда на улицу Казачью.

Будущая магистраль обеспечит транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Также по ней автомобилисты смогут выезжать на федеральные трассы в сторону Оренбурга и Казахстана, а еще на трассу Самара-Волгоград.

 

Теги: Кряж – Самара путепровод

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