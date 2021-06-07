Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка будет радовать жителей и гостей города изделиями и украшениями ручной работы от ассоциации самарских мастеров.
На Речном вокзале работает ярмарка «Город Мастеров»
Даже те, кто переболел или получил вакцину, не освобождаются от ответственности, связанной с ношением маски в поездках.
В Самаре продолжают контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
11 июня.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Будут обновлены три общественных пространства и две дворовые территории. 
Сезонные работы по благоустройству начались в Большечерниговском районе
Он обещал помощь в покупке водительских прав.
Самарец заплатит штраф в 1,5 млн рублей за посредничество во взяточничестве
В Минфине добавили, что возможны директивы для госкомпаний.
Власти России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро
Самарская область стала одной из первых в стране, где с 2009 года начали создавать такие семьи
В регионе почти 200 пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья обрели приемные семьи
В Большеглушицком районе продолжается масштабный ремонт автодорог .
В Большеглушицком районе предусмотрен ремонт двух мостов
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На пляжи Самары начали завозить песок

7 июня 2021 12:55
136
На пляжи Самары начали завозить песок

На городские пляжи Самары с 4 июня начали завозить песок. Каждый год песок добывают и доставляют на барже до береговой линии города.

В этом году с помощью плавучего крана планируется выгрузить на Самарский берег около 17,5 тысяч тонн предварительно очищенного речного песка. Всего погрузчикам придётся разравнять новый песок на расстояние более 4 километров. 

10 июня водолазы проведут ежегодное обследование дна, уберут предметы, представляющие опасность для купальщиков. Традиционно планируется установить буйки для безопасности отдыхающих. 

Напомним, что в Самаре пляжный сезон начнется 15 июня 2021 года после понижения уровня реки Волги. Перед стартом пляжного сезона в Самаре проверили качество воды в Волге. На береговой линии к официальному открытию начнут работать 14 спасательных постов. Сотрудники будут дежурить там каждый день с 9 утра до 10 вечера, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: песок пляжный сезон

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские пляжи готовят к открытию
01 июня 2021, 11:49
Самарские пляжи готовят к открытию
На данный момент продолжаются работы по подбору мусора после паводка. Благоустройство
464
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
18 мая 2021, 12:29
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Там еще не установлено необходимое оборудование, не проведена уборка. Общество
464

В центре внимания
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
154
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
156
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
7 июня 2021  13:06
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
174
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
7 июня 2021  11:50
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
311
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
7 июня 2021  11:09
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
180
Весь список