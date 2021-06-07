На пляжи Самары начали завозить песок

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На городские пляжи Самары с 4 июня начали завозить песок. Каждый год песок добывают и доставляют на барже до береговой линии города.

В этом году с помощью плавучего крана планируется выгрузить на Самарский берег около 17,5 тысяч тонн предварительно очищенного речного песка. Всего погрузчикам придётся разравнять новый песок на расстояние более 4 километров.

10 июня водолазы проведут ежегодное обследование дна, уберут предметы, представляющие опасность для купальщиков. Традиционно планируется установить буйки для безопасности отдыхающих.

Напомним, что в Самаре пляжный сезон начнется 15 июня 2021 года после понижения уровня реки Волги. Перед стартом пляжного сезона в Самаре проверили качество воды в Волге. На береговой линии к официальному открытию начнут работать 14 спасательных постов. Сотрудники будут дежурить там каждый день с 9 утра до 10 вечера, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана