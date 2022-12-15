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В четверг, 15 декабря, на площади Славы в Самаре начал работать каток. Рядом наряжена елка и работает пункт проката коньков.

Каток здесь заливают уже четвертый год подряд. Он стал местом притяжения жителей и гостей города. Так, в прошлом году по льду на коньках там прокатились более 35 тыс. человек.



По традиции ледовые площадки появятся во многих локациях Самары, в том числе около школ и во дворах жилых домов.



Катки уже обустроили в нескольких парках Самары, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Виталий Шабинский/СОВА