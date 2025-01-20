На пешеходной улице Самары устранили просадку колодцев

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На пешеходном участке улицы Ленинградской устранили просадку колодцев, принадлежащих ПАО «Ростелеком» и ООО «Самарские коммунальные системы», после чего восстановили покрытие пешеходной зоны. Необходимые меры приняты по поручению главы Самары Ивана Носкова с учетом обращений горожан.

«Улица Ленинградская протяженностью порядка 1850 метров - одна из визитных карточек Самары. Здесь проходят экскурсионные маршруты, важно чтобы внешний облик улицы был идеален. С локальными дефектами на пешеходной зоне ресурсоснабжающие компании справились в кратчайший срок, следующий шаг – проектирование реставрации отдельных архитектурных элементов. Восстановление поврежденных люков и покрытия рядом с колодцами должно пройти по всему городу в этом году», – сказал Иван Носков.

Городская административно-техническая инспекция по благоустройству Самары выявила на автодорогах и тротуарах городских улиц более 700 колодцев, требующих ремонта с благоустройством прилегающей территории. Все адреса направлены в работу ресурсоснабжающим компаниям.