На перекрестке улицы Егорова и Пугачевского тракта общественный транспорт вернулся на привычные маршруты

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Создать комфортные условия для пешеходов и автомобилистов, исключить заторы перед поворотом, повысить безопасность: все эти цели достигнуты на перекрестке улицы Егорова и Пугачевского тракта.

После появления обновленного перекрестка общественный транспорт больше не следует в объезд. Накануне завершена регулировка светофорного объекта, так что автобусы №№ 26, 66, 76, 48д, 215 вернулись на свои привычные маршруты. А людям после изменения схемы движения не приходится добираться до одной из прежних остановок, преодолевая почти километровое расстояние.

По временной схеме транспортные предприятия осуществляли перевозки с прошлого года – с момента начала активной фазы дорожных строительных работ. Тогда же перекресток улицы Егорова и Пугачевского тракта был полностью закрыт для движения.

«В текущем году после завершения работ для перевода на новую схему были проведены соответствующие профилактические мероприятия, даны подробные разъяснения перевозчикам. На маршруты направляются сотрудники ревизионных служб. В числе прочего они следят за тем, чтобы в пути водители по привычке не отклонялись от действующей ныне схемы. Контроль за водительской дисциплиной будет продолжен, в том числе в электронном формате. Все машины, выходящие на линию, оборудованы системой ГЛОНАСС», – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Андрей Карпочев.

Здесь же благодаря устройству еще одной секции светофора и выделению отдельной фазы стал возможным поворот налево с Пугачевского тракта на улицу Калининградскую, откуда транспорт, включая городской пассажирский и межмуниципальный, движется в направлении исторического центра Самары. После работ по корректировке фазы для совершения левого поворота у автомобилистов теперь есть 16 секунд, что почти вдвое больше, нежели ранее. Этого времени достаточно, чтобы транспорт не скапливался.

«Сейчас задержек в движении нет. Здесь исправно работает целый комплекс светофоров – их количество в результате проведенных работ увеличилось, потому что дорога полностью переустроена, поменялся ее профиль, изменилось количество полос, возросла скорость движения по участку. И для того, чтобы обеспечить безопасность при переходе проезжей части, все нерегулируемые пешеходные переходы, существовавшие ранее, стали регулируемыми. Отмечу также, что на перекрестке появился дополнительный пешеходный переход. Зона пешеходной доступности обеспечена в полной мере. Задачи выполнены благодаря средствам, выделенным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области», – добавил представитель профильного городского департамента.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными, передвигаться только в соответствии с сигналами светофоров и соблюдать остальные Правила дорожного движения.

Фото: администрация Самары