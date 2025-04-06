На перекрестке улиц Теннисной и Краснодонской в Самаре временно ограничат движение транспорта 

226

В Промышленном районе Самары, на пересечении улиц Теннисной и Краснодонской, с 06:00 7 апреля до 23:59 15 мая будет ограничено движение транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности в период строительно-монтажных работ, связанных с подключением объекта жилой застройки к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки, выбирать для объезда соседние улицы, соблюдать правила дорожного движения. В том числе - учитывать требования технических средств организации дорожного движения, которые будут смонтированы на период производства работ.

Фото: администрация Самары