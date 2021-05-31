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На набережной Самары действуют три стационарных туалета, четыре передвижных и 30 биокабин

31 мая 2021 19:57
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В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону.

Старт подготовительных работ по обустройству городских пляжей был дан еще в апреле по мере схода воды: на данный момент продолжаются работы по подбору мусора после паводка. Уже собрано и вывезено на специализированные полигоны порядка 84 тонн накоплений. Трехлетний муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию зон рекреации водных объектов, используемых для массового отдыха и купания, заключен Департаментом городского хозяйства и экологии в прошлом году с ООО «Чистый город».

«Старт пляжного сезона запланирован на 15 июня. Это связано, в первую очередь, с установлением уровня воды в акватории, не превышающего 29 м. Сегодня специалисты зарегистрировали уровень на отметке в 30,1 метра», - уточнил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Уже установлено 32 урны, 14 контейнеров для сбора мусора и 2 бункера-накопителя. Также до 5 июня будет проведена дератизационная обработка (комплекс мер, призванный бороться с мышевидными грызунами); повторная состоится в конце сезона.

«Профильным департаментом были заключены договоры и на завоз песка. В этом сезоне его масса достигнет 17,5 тысяч тонн. После завоза начнется планировка песка на территориях. Также в пляжных зонах будет размещено 1 430 элементов специализированного оборудования – это, например, раздевалки, скамейки, зонтики. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут специальные места для купания, удобные раздевалки, плавательные средства. Для спуска к воде предусмотрены пандусы и настилы. Вместе с тем одним из важнейших мероприятий является исследование проб воды. В этом сезоне его проводили уже дважды. Согласно результатам, никаких химических и бактериологических загрязнений не выявлено», – рассказал Олег Ивахин.

Помимо этого, для подготовки акватории пляжей к купальному сезону проведут водолазное обследование дна для получения информации о наличии или отсутствии выхода грунтовых вод, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, а также для определения оптимальных зон для размещения мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать. Кроме того, при необходимости предстоит освободить дно от посторонних предметов, если они обнаружатся в ходе обследования.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны:

- 1-я очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

- 2-я очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса «KinUp»);

- 4-я очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж под спуском по ул. Советской Армии;

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж у СФГУП «Санаторий «Можайский»;

- пляж Красноглинского района;

- пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) – оборудуется только в период проведения Грушинского фестиваля и молодежного форума «iВолга».

Важная деталь - после старта пляжного сезона начнут свое дежурство спасатели. 14 постов будут работать по графику с 09:00 до 22:00 . Установка модулей начнется с 7 июня. 

Также для обеспечения комфорта отдыхающих на территории набережной расположены три стационарных туалета (2 – на I очереди, 1 –на IV очереди), четыре передвижных по типу «Городовой» и 30 биокабин.

«Туалеты дезинфицируем каждый час. График их работы в настоящее время – с 09:00 до 21:00. Это касается стационарных уборных и «Городовых». В данный момент рассматриваем вопрос о продлении режима работы до 22:00. А 30 биокабин и сейчас работают круглосуточно», - рассказал главный инженер МП «Самарская набережная» Александр Андрианов.

В стационарных туалетах имеются специальные кабины, приспособленные для маломобильных групп населения и родителей с маленькими детьми.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: набережная подготовка к пляжному сезону

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