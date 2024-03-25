На модернизацию дорожной сети Тольятти выделено 754 млн руб.

91

В Думе Тольятти обсудили информацию о том, какие мероприятия запланированы в 2024 году, какой объем средств выделен по каждому пункту, а также в какие сроки должны быть проведены работы.

Как сегодня информирует пресс-центр местного парламента, основная часть суммы, 721 млн рублей, предназначена на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что в 2024 году будут отремонтированы значительные участки дорог на Лесопарковое шоссе, улицах Новозаводская, Революционная, Комзина, Мира и 40 лет Победы.

Контракт с подрядчиком заключен еще в прошлом году. По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, к выполнению работ планируется приступить в середине апреля, пишет TLTgorod.