На Безымянке в Самаре планируют снести десятки домов

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Власти Самары планируют освоить еще несколько земельных участков в городе. Об этом можно судить из документов, опубликованных на сайте мэрии.

На этот раз под программу комплексного развития территорий (КРТ) попадают три площадки. Все они находятся в Промышленном районе областной столицы:

участок в границах улиц Свободы, Победы, Краснодонской и проспекта Кирова;

участок в границах Вольской, Свободы, Краснодонской и проспекта Кирова;

участок в границах Краснодонской, Свободы и переулка Юрия Павлова.

По словам чиновников, территории для КРТ являются несмежными. Их общая площадь — 165 300 квадратных метров. Известно, что на обозначенных участках находятся жилые дома, административные строения и гаражи. Часть из них планируют снести. Другие же планируют реконструировать. Участки под КРТ находятся рядом с администрацией Промышленного района. На освоение территории инвестору дают семь лет. Но за это время ему предстоит проделать большой объем работы: — До начала строительства застройщик должен будет расселить граждан из их жилья. Затем — снести постройки и расчистить территорию. И только после этого приступать к возведению новых домов, — следует из опубликованных документов. Инвесторы, которые планируют заняться освоением территории, могут подавать свои заявки с понедельника, 11 марта. Итоги планируют подвести уже в апреле 2024 года. Суть КРТ в том, что чиновники выбирают территории со старыми ветхими домишками и выставляют их на торги. Компания, которая выигрывает аукцион, должна расселить квартал и снести старое жилье. Взамен фирма получает возможность застроить территорию новыми домами. Как объясняли власти, комплексное развитие нужно, чтобы спасти Самару от точечной застройки, пишет 63.ру.