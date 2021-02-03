Музей Алабина в Самаре отремонтируют

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Здание музея построили в 80-ые годы XX века, и реновацию здесь ещё ни разу не проводили

В Самаре преображение ждёт музей им. П.В. Алабина. По данным пресс-службы депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, здание на улице Ленинской ждёт реновация. Сейчас прорабатывается её концепция. В ноябре план капремонта собираются согласовать с Министерством культуры РФ.

Планируется, что ремонтные работы в музее закончатся к 2024 году, пишет ПроГородСамара.

Напомним, здание музея построили в 80-ые годы, капремонт здесь не проводили ни разу.