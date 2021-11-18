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Муниципальный «Жилсервис» наказали за обрушение «Усадьбы Соколовых» в Самаре

18 ноября 2021 13:10
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Муниципальный «Жилсервис» наказали за обрушение «Усадьбы Соколовых» в Самаре

Предприятие не смогло избежать штрафа за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия.

В июле этого года управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) проверило состояние памятника «Усадьба Соколовых». Трехэтажное здание конца 19 века находится в Самаре на улице князя Григория Засекина, 7.

Тогда же выяснилось, что при проведении капитального ремонта крыши обрушилось перекрытие в одной из комнат. В настоящее время установлена подпорка под сломанную балку, из-за чего в квартиру сыпется мусор из чердачного помещения, пишет Обозрение.

Помимо этого, балки перекрытия прогнили и отваливается штукатурка. А на фасаде здания местами выпадают отдельные кирпичи. На первом этаже имеются трещины и проседание кирпичной кладки.

В результате проверки 8 июля 2021 года управление составило протокол об административном правонарушении в отношении муниципального предприятия Самары «Жилсервис». Как полагают в УГООКН, организация нарушила требования законодательства об охране объектов культурного наследия РФ.

«Жилсервис» является ответственным за содержание данного здания с июня 2015 года.

20 июля управление обратилось в Самарский районный суд с просьбой привлечь предприятие к административной ответственности. В итоге, 13 августа суд признал «Жилсервис» виновным в совершении правонарушения и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

МП с таким исходом дела мириться не стал, и 21 сентября подал в областной суд жалобу на решение. Свою позицию предприятие аргументировало тем, что организация работ по сохранению здания возложена на собственников жилых помещений.

Помимо этого «Жилсервис» ссылался на нарушение закона  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля» и отсутствие акта проверки.

Однако 28 октября суд оставил жалобу «Жилсервиса» без удовлетворения.

 

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