Метро «Театральная»: в Самаре тоннелепроходческий щит преодолел уже 1040 метров

27 сентября 2025 20:24
192
Завершить проходку планируется в декабре 2025 года.

На строительстве станции метро «Театральная» в Самаре достигнут новый рубеж — тоннелепроходческий щит прошёл 1040 метров из 1,6 км правого перегонного тоннеля.

Работы ведутся круглосуточно, без остановки. Завершить проходку планируется в декабре 2025 года.

Напомним, ранее был полностью пройден левый перегонный тоннель, а готовность монолитных конструкций станции сегодня превышает 90%. Параллельно идут отделочные и пуско-наладочные работы.

Министр строительства Самарской области Александр Фомин (https://t.me/askfomin) держит объект на личном контроле:

«Мы работаем строго по графику. Все вопросы решаются оперативно, чтобы не допустить задержек. Задача — завершить проходку к концу года и открыть станцию для пассажиров в 2027-м».

Станция «Театральная» станет ключевым элементом развития самарского метрополитена. После её ввода движение в центре города станет быстрее и удобнее, а уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, сообщает пресс-служба минстроя СО.

 

Фото:   pxhere.com

Новости по теме
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники.
27 сентября 2025, 21:17
В Самаре горел частный дом
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники. Происшествия
227
Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу.
27 сентября 2025, 19:56
Кирилл Пульвер выиграл вторую медаль чемпионата мира
Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу. Спорт
179
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.  
27 сентября 2025, 18:45
28 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.   Экология
200

В центре внимания
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
578
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
289
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
359
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
418
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
2059
Весь список