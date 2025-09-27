Метро «Театральная»: в Самаре тоннелепроходческий щит преодолел уже 1040 метров

192

На строительстве станции метро «Театральная» в Самаре достигнут новый рубеж — тоннелепроходческий щит прошёл 1040 метров из 1,6 км правого перегонного тоннеля.

Работы ведутся круглосуточно, без остановки. Завершить проходку планируется в декабре 2025 года.

Напомним, ранее был полностью пройден левый перегонный тоннель, а готовность монолитных конструкций станции сегодня превышает 90%. Параллельно идут отделочные и пуско-наладочные работы.

Министр строительства Самарской области Александр Фомин (https://t.me/askfomin) держит объект на личном контроле:

«Мы работаем строго по графику. Все вопросы решаются оперативно, чтобы не допустить задержек. Задача — завершить проходку к концу года и открыть станцию для пассажиров в 2027-м».

Станция «Театральная» станет ключевым элементом развития самарского метрополитена. После её ввода движение в центре города станет быстрее и удобнее, а уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, сообщает пресс-служба минстроя СО.

