В 2025 году Фонд капитального ремонта Самарской области совместно с администрацией города Самара меняют лифты в 23 многоквартирных домах Самары. В рамках региональной программы «Государственная поддержка собственников жилья» и за счет городского бюджета будет заменена 61 лифтовая кабина.



«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена в 2019 году. Фонд капитального ремонта значительно наращивает объемы работ: лифты меняют более чем в 20 многоквартирных домах в Самаре. Рекомендую организациям, обслуживающим многоквартирные дома, не затягивать и подавать заявки на замену лифтового оборудования, срок эксплуатации которого более 25 лет. Новое лифтовое оборудование – это в первую очередь безопасность и комфорт жителей», – сказал глава города Самара Иван Носков.



В настоящее время в 9-этажном доме № 15 по ул. имени Академика Н.Д. Кузнецова введется установка двух новых кабин в первом и втором подъездах, а также замена оборудования в лифтовых шахтах и машинных отделениях. Такие же работы завершаются в 9-этажном доме № 7 в 16 квартале поселка Мехзавод.



Устанавливаемые лифты белорусского производства, оснащены частотными преобразователями, регулирующими плавность хода кабины, старта и остановки лифта, а также плавность открытия и закрытия дверей. Лифты укомплектованы оборудованием нового поколения, которое не только обеспечивает связь с диспетчером, но и позволяет производить мониторинг работы лифта.



На весь цикл работ по замене одного лифта необходимо около 3 месяцев. После комиссионной приемки выполненных работ вся техническая документация передается управляющей компании, которая несёт ответственность за ввод лифтов в эксплуатацию и постановку на учет в Ростехнадзоре.

Фото: администрация Самары