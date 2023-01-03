Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор

Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» проходит в регионе при поддержке партии «Единая Россия»
Ваши дети построили во дворе снежный городок?
Вместе с соседями нарядили ёлку во дворе, а потом и весь двор?
В новогодние каникулы не только катались с горки, но и устроили дворовый чемпионат по фигурному катанию на санках?
Напишите об этом, приложите фото - и вы можете оказаться в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России».
С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года «Единая Россия» проводит конкурс, направленный на поиск лучших практик благоустройства городской среды.
Участником конкурса может стать любой гражданин России.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.
• Лучшее зимнее оформление двора.
Чтобы принять участие в Конкурсе, просто подайте заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года включительно.
С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри Конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.
Создавайте уникальные события в своём дворе и оформляйте заявки!
Фото и эссе лучших и креативных дворов Самарской губернии опубликуем на официальных страницах Регионального отделения партии «Единая Россия» в социальных сетях.