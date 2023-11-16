Кировский мост в Самаре начнут ремонтировать

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По контракту подрядчик отремонтирует автодорогу общего пользования регионального значения - Кировский мост. Работы должны быть выполнены в течение ноября этого года.



Начальная цена контракта составляла 9 млн рублей. В аукционе участвовали две компании. Победителя определили 14 ноября. Подрядчик должен приступить к работам с момента заключения контракта.



Ранее в Самаре остановили торги по ремонту Московского шоссе за 322 млн рублей. Одна из московских компаний подала жалобу. По мнению ее представителей, заказчик указал "невыполнимые сроки земляных работ и обустройства, предшествующие дате заключения контракта", пишет Сова.