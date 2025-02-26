Капитальный ремонт здания детской библиотеки проведут в Самаре

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Капитальный ремонт детской библиотеки № 3 проведут в г.о. Самара, сообщает RosTender.info .

Заявку на участие в тендере на выбор исполнителя можно подать до 17 марта.

Общественное здание расположено на ул. Стара Загора, д.141. Здание двухэтажное, общей площадью 979 кв. м. В рамках капремонта проектом предусмотрены наружные работы, замена тамбура главного входа в здание, внутренние работы, выполнение внутренней отделки, устройство конструкций подвесных потолков, замену дверных блоков, замену конструкций пола, с устройством покрытия из керамогранитной плитки и линолеума, ремонт системы отопления с заменой отопительных приборов, систем вентиляции с заменой оборудования вентиляции, воздуховодов, решеток, устройство системы кондиционирования. На капитальный ремонт выделят 44 млн рублей. Окончание работ 31 декабря 2026 года.