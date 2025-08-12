К Муранскому бору началось устройство новой дорожной одежды на региональной автодороге

116

В Шигонском районе Самарской области началось устройство дорожной одежд на региональной автодороге «Сызрань — Шигоны» — Волжский Утес — турбаза «Солнечный Мыс». Капитальный ремонт региональной трассы на участке протяжённостью 3,3 км ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дорога является одним из самых «туристических» объектов нацпроекта 2025 года, так как ведет к уникальному месту в Самарской области – Муранскому бору. Это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, в котором растут вековые деревья – сосны и дубы. Трасса является основным маршрутом движения туристов к множеству турбаз и санаториев. На протяжении 1,8 км она пересекает село Муранка, в котором проживает более 1000 жителей.

На прошлой неделе подрядная организация приступила к работам по устройству нижнего слоя дорожной одежды методом холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

Этот способ позволяет эффективно восстанавливать дорожное покрытие в удаленных районах без негативного воздействия на окружающую среду. Для удобства местных жителей и гостей на время дорожных работ подрядной организацией организована объездная дорога.

«Устройство нижнего слоя дороги будет завершено до конца недели. Также предусмотрено укладка верхнего слоя покрытия. Один из самых сложных видов работ по благоустройству трассы – это ремонт двухочковой водопропускной трубы размером 2,5 на 8 метра, через которую проходит поток воды реки Муранки. Здесь близко расположены грунтовые воды и приходится постоянно откачивать воду, чтобы не подтопить основание дороги. Тем не менее все работы ведутся по графику, без отставаний», - говорит представитель подрядной организации Олег Сергеев.

Капитальный ремонт дороги будет завершен до конца дорожного сезона. Для обеспечения безопасности жителей и гостей на участке трассы, расположенном в границах села Муранка, уже установлены опоры уличного освещения, ведется строительство тротуаров. Также дорожники обеспечат безопасность пешеходных переходов, обустроив их искусственными дорожными неровностями, и установят вдоль тротуаров пешеходное ограждение.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом страны Владимиром Путиным. Его реализация находится на особом контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего 2025 году в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 231 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

Фото: департамент информационной политики СО