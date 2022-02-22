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В условиях температурных «качелей»: комплекс работ на объектах улично-дорожной сети города, в том числе на улице Гагарина, обновленной на средства нацпроекта, проводится непрерывно.



Первый вице-мэр Владимир Василенко на еженедельном совещании в профильном департаменте поставил для ведомств ряд задач, в т.ч., по усилению работ подрядных организаций на пешеходных зонах – температурные «качели» способствуют образованию на тротуарах гололеда.



Из 1322 дождеприемников, находящихся на территории Самары, 229 уже готовы к приему талой воды. В сутки порядка 15 бригад МП «Инженерные системы» работают в местах возможных подтоплений.



В приоритете дороги с интенсивным движением автомобилей и пешеходов, маршрутами движения общественного транспорта, расположенными социальными учреждениями, и объекты, обновленные на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улица Гагарина – в их числе. В 2021 году она была приведена в порядок в границах улиц Промышленности и XXII Партсъезда.