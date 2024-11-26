Иван Носков встретился с нашими активными жителями дома №7 по ул. Циолковского в Самаре

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Сегодня, 26 ноября временно исполняющий полномочия главы города Самары Иван Носков встретился с нашими активными жителями дома №7 по ул. Циолковского.

Также к обсуждению подключился Депутат Самарской Губернской Думы Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одна из главных тем: капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. По данным НО «ФКР» работы запланированы на 2031-2033 гг. Существует возможность переноса срока выполнения работ на более ранний, при собираемости взносов – 97% и более. На данный момент у жильцов уже имеется 94,99%, что позволяет надеяться на успешное объединение усилий и скорейшее осуществление ремонта.

Обсудили благоустройство территории. Жители ещё не пришли к окончательному решению относительно того, что именно они хотят видеть в своём дворе: отремонтированную дорогу, уютную детскую площадку или зону для отдыха. Рассмотрим все существующие варианты для благоустройства и конечно, всегда готовы оказать содействие. Благоустройство — это не только физическое преображение пространства, но и создание атмосферы, в которой каждый сможет почувствовать себя комфортно.