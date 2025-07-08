Иван Носков поручил разработать комплексный план развития пляжей Самары

144

Во время рабочего объезда глава Самары Иван Носков совместно с представителями департамента городского хозяйства и экологии и муниципальным учреждением «Самарская набережная» проверил обустройство официальных пляжей в центральной части города, пишет 63.ру.

— С этого года содержание пляжей Самары вернули городу — теперь их обслуживает муниципальное учреждение «Самарская набережная». Ответственность у специалистов высокая. Инфраструктуру летнего пляжного отдыха создаем практически с нуля, поэтому работа предстоит сложная, но интересная. Потребность в комфортном и доступном для всех отдыхе — просто огромная, — сказал Иван Носков. — В этом году город прибрел более 800 единиц нового оборудования. Поставил задачу увеличить число и разнообразие пляжной мебели, обновить спортивные площадки, сформировать программу событийного наполнения пляжей.

На сегодняшний день сотрудники «Самарской набережной» завершили установку скамеек-шезлонгов, теневых навесов, пляжных настилов и впервые — душевых открытого типа. Как сообщил директор учреждения Артемий Анисимов, размещено 90% приобретенного оборудования и пляжной мебели.

— Завершили расстановку новых кабинок для переодевания, на этой неделе все раздевалки — более 80 штук. Параллельно ведем претензионную работу с подрядчиком, который задержал поставку оборудования. Качество поставленного оборудования проверяем особенно тщательно, — рассказал директор «Самарской набережной» Артемий Анисимов.

Во время осмотра территории глава города дал поручение произвести экспертизу пандуса для маломобильного населения в районе спуска по улице Первомайская, а также дефектовку и ремонт пандуса в районе бассейна ЦСКА. Осенью особое внимание уделят восстановлению зеленых насаждений и кронированию аварийных деревьев вдоль воды.

— Планов много по развитию города, но они все хорошо просчитаны, мы знаем, как обеспечить их ресурсами и выполнить на качественном уровне. Самара точно должна стать столицей пляжного отдыха на Волге, — отметил Иван Носков.

Для безопасности пребывания на пляжах ежедневно с 08:00 до 21:00 работают 14 спасательных постов, оборудованных жилетами и кругами, ластами и масками, мегафонами и рациями. Повышенное внимание уделяется безопасности маломобильных граждан на «Доступных пляжах» под Некрасовским и Полевым спусками.