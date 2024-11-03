И.о. главы Самары Иван Носков совершил объезд двух благоустроенных парков

143

Он посетил "Ерик-Парк" и парк "Молодёжный".

"На неделе осмотрел два новых благоустроенных общественных пространства – Ерик парк и парк «Молодежный». Оба проекта благоустройства поддержали самарцы в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Я считаю, что вполне заслуженно – красивые места, яркие, с хорошей перспективой, могут стать точкой притяжения целого района.

По «Молодежному» недавно встречались с активистами ОНФ, обсуждали возможность сохранить исторически сложившуюся тропиночную сеть после восстановления ограждения. Как я и предполагал, это вполне возможно. Ограждение нужно для безопасности парка – и там, где самарцы привыкли ходить, будет цивилизованный проход.

Также по просьбам жителей максимально сдвинем вглубь парка спортплощадку, чтобы шум не мешал тем, кто живет в ближайших домах.

В ближайшее время будем дорабатывать итоговый проект дальнейшего благоустройства, и, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем горожанам: когда проект общественного пространства проходит обсуждения, будьте активнее, сразу высказывайте свою точку зрения. Так будет легче, проще и удобнее.

По Ерик парку есть вопросы по содержанию водоема. В частности, нужно проверить сухостой по берегу, убрать поваленные деревья. И к жителям частного сектора тоже большая просьба: убирайте мусор на своем берегу. Это может быть организованный субботник или просто поддержание чистоты. Это не только в интересах города, но и в ваших интересах. Вам здесь жить – берегите природу!", - сообщает Иван Носков в своем аккаунте в Телеграм.