Ход работ по реконструкции исторической мечети в Самаре проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров

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В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия. Именно к этой дате было принято решение отреставрировать объект культурного наследия регионального значения. Ход работ проинспектировал Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, здание Самаркой исторической мечети было построено в 1891 году на средства симбирского фабриканта Тимербулата Акчурина. В годы советской власти здесь размещался детский сад. А 16 лет назад мечеть была возвращена верующим.

«Это одна из старейших мечетей Самарской области, которая сохранилась до наших дней. И сегодня мы активно ведем реставрационные работы, чтобы успеть все закончить к юбилею», – отметил председатель совета местной мусульманской религиозной организации «Самарская историческая мечеть» Усман Илингин.

Масштабная реконструкция исторического здания началась несколько лет назад. За эти годы был укреплен фундамент мечети. К исторической части объекта пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет c видом на Волгу и центр областной столицы. «Все подготовили для росписи купола. Нашли самарских умельцев – они оформляли Софийский собор. Поэтому мы их решили привлечь», – добавил Усман Илингин. Кроме того, построен цокольный этаж, в котором размещены инженерные помещения, гардероб и санузел.

Даже во время проведения работ мечеть продолжает работать. «Все мусульмане ждали и ждут, когда завершатся работы и наша мечеть заработает полноценно. Конечно, молитвы не прекращались, мы также оказывали необходимую помощь нуждающимся, устраивали благотворительные обеды. После реставрации мы продолжим оказывать социальную поддержку большему количеству верующих», – отметил имам Самарской исторической мечети Наиль Биктаев.

Руководитель подрядной организации Тахир Аюпов заверил, что к юбилейной дате основные виды работ будут завершены. «Большие работы ведутся на фасадах. Здесь очень много лепнины, которую мы восстановили по эскизам 1903 года, осталось установить два мозаичных панно – одно делают самарские компании, а второе – с записями из аятов Корана – мы заказали в Ташкенте, оно уже скоро прибудет в Самару. Впереди – внутренняя отделка помещений и молельных залов, а также – благоустройство территории», – рассказал он. Здесь же будет возрождена старейшая библиотека с уникальными книгами.

Во время осмотра Губернатор поручил Главе Самары Елене Лапушкиной оказать содействие и привести в порядок фасады домов, расположенных рядом с исторической мечетью.

«Проект очень достойно выглядит. Уверен, что все задуманное будет сделано в обозначенные сроки, и обновленная историческая мечеть вновь порадует своей красотой жителей и гостей самарской земли», – подчеркнул Дмитрий Азаров.