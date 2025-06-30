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Готовность ремонта тольяттинских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составляет почти 70%

30 июня 2025 12:54
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Готовность ремонта тольяттинских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составляет почти 70%

В Тольятти ведутся активные работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в нацпроект вошли 6 участков городских дорог в Центральном, Комсомольском, Автозаводском районах протяженностью 9,6 км:

  1. ул. Ларина (от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская);
  2. ул. Заставная (от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта по адресу: проспект Московский, 1);
  3. ул. Ворошилова (от ул. Офицерская до ул. Свердлова);
  4. ул. Дзержинского (от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина);
  5. ул. Коммунистическая (от ул. Есенина до ул. Ярославская);
  6. ул. 40 лет Победы (от с/о 93-95 до КТР по маршруту ул. Ворошилова — Ленинский проспект — ул. Маршала Жукова).

В настоящее время работы по их ремонту выполнены на 67%. На всех объектах завершено фрезерование старого покрытия, заменены люки дождеприемных колодцев и выполнено устройство выравнивающего слоя.

На трех улицах города — Заставной, Дзержинского и Ворошилова – подрядная организация уже выполнила укладку верхнего слоя дорожного покрытия с использованием современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

На улицах Ларина, 40 лет Победы и Коммунистической ведутся работы по замене бортового камня, после чего дорожники приступят к укладке верхнего слоя. Также в рамках ремонта дорог будут выполнены работы по благоустройству остановок общественного транспорта с устройством к ним заездных карманов, замене дорожных знаков, установке барьерного ограждения и нанесению разметки. Срок завершения всех работ — 1 сентября 2025 года.

«Ремонт ведется с опережением графика, несмотря на паузы в работе из-за неблагоприятных погодных условий. Работы выполняются с применением современных материалов и технологий, на всех этапах осуществляется  лабораторный контроль», — говорит представитель подрядной организации Александр Матюхин.

 

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