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Готовность фонтана на Осипенко в Самаре на данный момент — порядка 60%

29 апреля 2025 10:43
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Готовность фонтана на Осипенко в Самаре на данный момент — порядка 60%

Стала известна готовность фонтана «40 лет победы в Великой Отечественной войне», расположенного на площади Героев 21-й Армии. Данные озвучил мэр Самары Иван Носков.

«Готовность объекта на данный момент — порядка 60%, идёт облицовка гранитом», — заявил глава города. — «Подрядчик выполняет реконструкцию, ускорение технически сейчас невозможно, объект сложный — это самый большой фонтан в городе, который ни разу капитально не ремонтировали, его необходимо значительно „осовременить“, сделать светодинамическим и музыкальным».

Фонтан на площади Героев 21-й Армии построили в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он считается самым крупным подобным сооружением в городе. 

Масштабную реконструкцию запланировали ещё зимой 2024 года. Тогда же и стали известны параметры обновленного фонтана. По проекту, через основную чашу фонтана должны «прорубить» пешеходную дорожку. На дне чаши изобразят георгиевские ленты, также появятся водяные арки. В техзадании упоминается установка свето-звукового оборудования, обновление мозаик фонтана.

При этом открытие открытие реконструированного фонтана должно состояться уже через несколько дней. Торжественную церемонию наметили на символическую дату — 80-летие Победы, то есть 9 мая 2025 года. И если раньше в мэрии сообщали, что отставания от графика нет, то сейчас Иван Носков уже не упоминает о сроках открытия, пишет 63.ру.

Фото: Яндекс-карты

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