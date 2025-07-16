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Готовность дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области превысила 50%

16 июля 2025 15:37
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Готовность дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области превысила 50%

В Самарской области дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся опережающими темпами. На 15 июля 2025 года общая готовность работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составляет 51,2 %. С начала дорожного сезона уложено 975 тысяч из 1,9 млн квадратных метров асфальта, запланированных к укладке в 2025 году. 

Напомним, что национальным проектом охвачены объекты регионального значения, а также дорожная сеть Самары и Тольятти.  Всего в текущем году будет проведен ремонт и капитальный ремонт более 230 км автомобильных дорог областного и местного значения, в том числе 31,5 км в Самаре и 9,66 км в Тольятти.

Все объекты нацпроекта законтрактованы перед началом дорожного сезона, а значительная их часть - еще в конце 2024 года. Это позволило подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы и приступить к дорожным работам уже с 1 апреля.

На некоторых дорожных объектах работы уже завершены. Это участки региональных дорог «Урал» – Светлый Ключ (7,4 км) в Красноярском районе, Похвистнево – Клявлино (5 км)  в Похвистневском районе, «Самара –Большая Черниговка» – Южный (14,6 км) в Большеглушицком районе, «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка (30 км) в Красноармейском и Пестравском районах и Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка (17 км) в Волжском и Нефтегорском районах.

В высокой степени готовности ремонт ключевых автодорог в Самаре – Московского и Волжского шоссе, а также улицы Демократической.

Напомним, что все работы на большинстве объектов нацпроекта должны быть завершены до 1 ноября 2025 года. Благодаря дорожному ремонту уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог к концу 2025 года должен увеличиться до 50,25%, а дорог местной сети – свыше 70%

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