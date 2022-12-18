Горадминистрация: ночью продолжат работы по ликвидации последствий экстремальной погоды

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Согласно актуальному прогнозу на 19 декабря в Самаре будет облачно, с прояснениями. Сложные погодные условия сохранятся. МЧС объявило об оранжевом уровне опасности. Ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя, переходящего в снег (2-3 мм), вкупе с гололедицей. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег (до 1 мм), гололед. Среднесуточная температура воздуха составит в среднем 0° – -2°С, с понижением в дневные часы до -6° – -8°С. Ликвидацию последствий непогоды службы благоустройства продолжат и предстоящей ночью – непрерывно, с выполнением всего цикла работ. Первостепенная задача – внесение противогололедных материалов.

На уборку улиц во всех районах региональной столицы в ночную смену планируется вывести 124 единицы техники. Это 54 многофункциональные комбинированные дорожные машины, 24 трактора МТЗ-80 со щеточным оборудованием, 14 погрузчиков, 4 грейдера, 15 средств малой механизации и другие машины, включая бойлерные (для откачки дождевой и талой воды с низин и участков улично-дорожной сети, не оснащенных системой ливневой канализации). Параллельно с механизированной очисткой будет производиться и ручная, для чего задействуют 154 рабочих, в том числе 61 человек – это уборщики территорий, дополнительно привлеченные по договорам со сторонними организациями.

В дневную смену на улично-дорожной сети (УДС), самарской набережной, бульварах, внутриквартальных территориях, в парках, скверах работали 2 961 уборщик и 175 машин. За сутки израсходовано 139,4 тонны противогололедных материалов.

По состоянию на 16:00 выполнена обработка 80% проезжей части дорог и 70% тротуаров вдоль УДС. На внутриквартальных проездах и тротуарах песчано-соляная смесь и «Бионорд» распределены пока на 57% общей площади. Темпы и объемы таких работ для борьбы с ледяными накатами будут только наращиваться. Поскольку дождь стремительно смывает реагенты, обработка участков производится многократно, регулярно.

Вместе с тем, отдельные локации избавляли от остатков ранее выпавшего и собранного снега. В минувшие сутки был организован его вывоз на временные площадки складирования – доставили порядка 155 тонн.

Уборкой улиц завтра будут заниматься 232 человека, с задействованием 119 единиц техники. В зависимости от изменений погоды силы и средства готовы нарастить, сообщили в горадминистрации.

Фото: администрация Самары