Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы

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Об этом он сообщил в своем тг-аккаунте.

"Самарцы наверняка знают, что цифра 40 «заложена в структуру» фонтана. Чаша размером 40 на 40 метров, 40 струй. И я вижу определенную символичность и в том, что фонтан прослужил верой и правдой ровно 40 лет, пока не устарел морально и физически. Перед подрядчиком стоит задача сделать столь же надежный, но современный и высокотехнологичный фонтан. Времени достаточно, все работы должны быть завершены в августе.

На данный момент техническая готовность инженерного оборудования фонтана составляет 90%, остались отделочные работы, облицовка гранитом и благоустройство территории. На дне центральной чаши специалисты восстанавливают мозаичное панно с Георгиевской лентой, символизирующей воинскую славу. Интересное решение авторов проекта сделать фонтан не просто светодинамическим, но и обыграть форму струй таким образом, что часть из них будут образовывать арку над пешеходной зоной внутри фонтана. Все это будет обеспечивать современное инженерное оборудование фонтана, которое уже полностью собрано и скоро пройдет испытания.

На добровольных началах и по собственной инициативе за всеми работами наблюдает Дмитрий Алексеевич Моргун, архитектор, который сорок лет назад проектировал и строил этот фонтан. Первоначальный проект реконструкции тоже передавали ему на рассмотрение. Его знания и опыт сегодня помогают подрядчику, а определенная «предвзятость» обеспечивает самый строгий контроль