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Глава Кинеля рассказал как обновился Кинель за несколько лет

12 сентября 2022 14:19
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Привокзальные площади, общественные пространства и школа креативных индустрий.

Как обновился Кинель за несколько лет? Какие перемены ждут город уже в следующем году? И что такое школа креативных индустрий?

На эти и другие вопросы в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области ответил глава Кинеля Александр Прокудин.

В этом году Кинель отметил 185 лет со дня рождения. За последние годы город заметно преобразился. Был благоустроен сквер у озера Ладное и территория у озера Крымское. За 5 лет в Кинеле приведено в порядок 58 дворовых территорий и около 20 общественных пространств.

Еще 8 территорий претендуют на обновление в 2023 году. За самую важную из них голосуют жители. С их участием уже в следующем году планируют начать и благоустройство двух привокзальных площадей.

«Проект обсуждался при участии жителей города. – рассказывает Александр Прокудин. - Проходило множество встреч. Обсуждались и корректировались проектные решения. В рабочем проекте мы постараемся учесть все пожелания населения и реализовать его уже в 2023 году».

Кроме того, ежегодно в городе вводится в эксплуатацию новый жилой фонд – это порядка 60 тысяч квадратных метров жилья. Увеличилось и количество жителей города.

В ходе беседы Александр Прокудин также рассказал об обстановке с бродячими собаками. Эти вопросы от жителей нередко поступают в систему «Инцидент Менеджмент». Информация обрабатывается специалистами ЦУР Самарской области и передается в профильные ведомства.

Что касается Кинеля, в городе работает служба отлова бродячих животных.

«Работа в этом направлении у нас отлажена. Есть подрядная организация, которая этим занимается. – рассказывает Александр Прокудин. - Заявки круглосуточно принимает единая диспетчерская служба. Информация передается подрядчику, и он отрабатывает заявку, при этом производя фото и видеофиксацию. Животное отправляется в пункт передержки, там ему делают прививку, стерилизуют и отпускают. Те животные, которые проявляют агрессию, остаются в питомнике».

Подводя итоги и рассказывая о развитии города, Александр Прокудин проинформировал и о создании в Кинеле школы креативных индустрий. Она открылась 1 сентября в рамках проекта «Придумано в России» и стала первой в регионе.

Учебное заведение работает по направлению «Креативные технологии». Школа рассчитана на 80 обучающихся. Курс длится два года.

Дети будут учиться работать с фотоматериалом, импульсным светом, видео-светом, аппаратурой звукорежиссера, монтировать, снимать, озвучивать, рисовать, создавать аналоговую и цифровую анимацию.

 

Фото:   администрация Кинеля

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