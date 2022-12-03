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Фрунзенский мост в Самаре признали опасным для судоходства

3 декабря 2022 12:01
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Фрунзенский мост в Самаре признали опасным для судоходства

Куйбышевская транспортная прокуратура обнародовала итоги проверки Самарского (Фрунзенского) моста.

— Балансодержатель моста не установил на нем светящиеся в темноте указатели, которые предназначены для поддержания безопасности судоходства на внутренних водных путях. Отсутствие подсветки может привести к транспортным происшествиям в навигационный период, — сообщили представители надзорного ведомства.

Прокурор вынес представление в адрес департамента городского хозяйства и экологии. Суд оштрафовал ответственное лицо на 100 000 рублей.

Надводная часть Фрунзенского моста была открыта для движения автомобилей в декабре 2019 года. Это первая очередь проекта. Вторую — путепроводы в Куйбышевском районе — открыли в декабре 2021 года. Однако впереди у метростроевцев работа над третьей очередью, пишет 63.ру.

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