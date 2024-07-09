Фонд капремонта Самарской области временно возглавил Георгий Выводцев

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Он вступил в эту должность 8 июля 2024 года.

В Самаре врио руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области стал Георгий Выводцев. До этого с приставкой «врио» с 20 февраля 2024 года в этой должности работал Павел Жданов.

Как сообщили 9 июля 2024 года «СитиТрафику» в пресс-службе ФКР, последним рабочим днем Жданова стало 4 июля 2024 года. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Кандидатуру Жданова в мае 2024 года согласовали все члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на этот пост.

Предшественник Жданова Дмитрий Ахматов успел проработать в этой должности с начала декабря 2023 года до 24 января 2024 года. До этого врио директора Фонда был Александр Трещев, заступивший на пост сразу после задержания прежнего руководителя ФКР Александра Константинова в октябре 2022 года.

Напомним, Константинову вменялось хищение более 2,2 млн рублей. Он, в свою очередь, сменил на посту гендиректора регионального оператора ФКР Михаила Архипова, осужденного осенью 2020 года за покушение на коммерческий подкуп. Архипов занимал эту должность почти три года, с декабря 2017 года.

- Выводцев вступил в должность врио генерального директора с 8 июля 24 года, — добавили в пресс-службе Фонда капремонта Самарской области.

Ранее Георгий Выводцев работал первым заместителем главы администрации Октябрьского района Самары, пишет СитиТраффик.