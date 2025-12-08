Я нашел ошибку
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Мичуринском микрорайоне Самары проверили благоустройство после ремонта теплосетей
Финал реконструкции набережной Тольятти почти за год никак не приблизился

141
Финал реконструкции набережной Тольятти почти за год никак не приблизился

Заканчивается первый год из трех лет, в течение которых власти Самарской области и мэрия Тольятти должны были перепроектировать и построить третью очередь набережной Автограда.

 

28 января 2025 года Тольятти посетил президент РФ Владимир Путин. На АвтоВАЗе он общался с коллективом предприятия; в ходе встречи с заводчанами был задан в том числе и вопрос о перспективах завершения реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти, пишет Самарское обозрение.

Набережная Автозаводского района Тольятти — один из крупнейших недостроев Самарской области. Объект возводят с 1970-х годов; в 1997 году его в недостроенном виде передали от АвтоВАЗа муниципалитету. В следующие два десятилетия набережную фактически забросили, и она начала в прямом смысле слова разваливаться.

В 2016 году реконструкцию тольяттинской набережной включили в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50?летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗа. Строительные работы за счет федерального бюджета планировались на 2019-2020 годы, их стоимость оценивалась в 2,9 млрд рублей. Но готовый проект был получен только в июле 2020-го, уже по завершении намеченных праздничных мероприятий.

В итоге вторую очередь набережной частично открыли для посетителей 30 апреля 2025 года (недостроенный пирс перемещают в будущую третью очередь, что, собственно, и обеспечило возможность торжеств).

В феврале 2023 года реконструкция набережной Автозаводского района Тольятти попала в перечень объектов капитального строительства, входящих в систему документов комплексной государственной программы РФ «Строительство». Стоимость проекта составляла 5,2 млрд рублей (судя по всему, на все три очереди); завершение планировалось в 2026 году.

Но в 2024-м набережная из федерального перечня пропала, а стоимость завершения работ резко пошла в рост. В ноябре 2024 года Тольяттинская городская дума запросила на завершение реконструкции уже 3,1 млрд рублей, в том числе 321 млн рублей в 2025 году. В марте 2025-го стало известно, что в бюджет Тольятти на текущий год на реконструкцию набережной довели только 105 млн рублей. В правительстве Самарской области «СО» сообщили, что «перепроектирование третьей очереди набережной Автозаводского района Тольятти планируется в 2025 году». При этом объект находится в оперативном управлении администрации Тольятти, а правительство Самарской области будет курировать работу.

Но, как выясняется из документов городской думы, эти 105 млн рублей остаются неосвоенными, выйти на перепроектирование так и не удалось до сих пор. Судя по всему, корректировка проектной документации стартует только в 2026 году.

26 августа 2025 года от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» получено подтверждение расчета начальной цены контракта на стоимость проектно-изыскательских работ по третьему этапу. Сейчас, как уверяет Мелешко, проходит подтверждение стоимости корректировки проекта по остаткам работ второго этапа набережной.

То есть 2025 год был потрачен не на перепроектирование, а на попытки понять, как довести требуемые для этого деньги до бюджета Тольятти, а также сколько будут стоить корректировки.

Из материалов думы следует, что в проект областного бюджета на 2026 год включена субсидия городскому округу Тольятти в сумме 180 млн рублей, которую, видимо, и планируется направить на проектные работы.

Сколько займут сами проектные работы — сейчас сказать сложно, так как наполнение третьего этапа набережной остается непонятным. Из ответа администрации Тольятти на запрос «СО» ясно только, что «корректировкой проектной документации планируется включение в проект ранее неучтенных работ». Если список неучтенных работ будет значительным, то корректировка проекта с последующим прохождением госэкспертизы может занять весь 2026 год.
В марте 2025 года собеседник «СО», близкий к теме, говорил, что завершить реконструкцию набережной Автозаводского района за три года «реалистично, но это сжатый срок»; «очень многое будет зависеть от того, как быстро удастся получить готовое проектное решение». Предполагалось, что 2025 год уйдет на подготовку проекта, а 2026 и 2027 годы — на строительные работы. Этот условный график, очевидно, уже смело можно выбрасывать в урну.

Источник «СО», близкий к теме, уверяет, что «при желании вопрос с предоставлением финансирования и согласованием стоимости проектных работ можно было решить за два?три месяца». «Реализация до 2028 года будет зависеть от наполнения третьей очереди. Если все сведется к незначительному увеличению размеров пирса во второй очереди, расстановке лавок, малых архитектурных форм и завозу песка на третьей, то успеть еще реально», — считает собеседник «СО».

При этом просто отказаться от завершения работ по реконструкции набережной Автозаводского района тоже уже не получится. «Третья очередь набережной в Тольятти действительно необходима, так как набережная стала популярным местом отдыха для жителей. Важно продолжить строительство, чтобы улучшить состояние набережной, особенно в конце второй очереди, где сейчас территория не в лучшем виде. Развитие этой набережной позитивно повлияет на туристическую привлекательность Тольятти и будет способствовать дальнейшему благоустройству городской среды и инфраструктуры», — рассказывает «СО» председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству думы Тольятти Александр Дорожкин.

