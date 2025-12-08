Финал реконструкции набережной Тольятти почти за год никак не приблизился

Заканчивается первый год из трех лет, в течение которых власти Самарской области и мэрия Тольятти должны были перепроектировать и построить третью очередь набережной Автограда.

28 января 2025 года Тольятти посетил президент РФ Владимир Путин. На АвтоВАЗе он общался с коллективом предприятия; в ходе встречи с заводчанами был задан в том числе и вопрос о перспективах завершения реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти, пишет Самарское обозрение.

Набережная Автозаводского района Тольятти — один из крупнейших недостроев Самарской области. Объект возводят с 1970-х годов; в 1997 году его в недостроенном виде передали от АвтоВАЗа муниципалитету. В следующие два десятилетия набережную фактически забросили, и она начала в прямом смысле слова разваливаться.

В 2016 году реконструкцию тольяттинской набережной включили в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50?летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗа. Строительные работы за счет федерального бюджета планировались на 2019-2020 годы, их стоимость оценивалась в 2,9 млрд рублей. Но готовый проект был получен только в июле 2020-го, уже по завершении намеченных праздничных мероприятий.

В итоге вторую очередь набережной частично открыли для посетителей 30 апреля 2025 года (недостроенный пирс перемещают в будущую третью очередь, что, собственно, и обеспечило возможность торжеств).

В феврале 2023 года реконструкция набережной Автозаводского района Тольятти попала в перечень объектов капитального строительства, входящих в систему документов комплексной государственной программы РФ «Строительство». Стоимость проекта составляла 5,2 млрд рублей (судя по всему, на все три очереди); завершение планировалось в 2026 году.

Но в 2024-м набережная из федерального перечня пропала, а стоимость завершения работ резко пошла в рост. В ноябре 2024 года Тольяттинская городская дума запросила на завершение реконструкции уже 3,1 млрд рублей, в том числе 321 млн рублей в 2025 году. В марте 2025-го стало известно, что в бюджет Тольятти на текущий год на реконструкцию набережной довели только 105 млн рублей. В правительстве Самарской области «СО» сообщили, что «перепроектирование третьей очереди набережной Автозаводского района Тольятти планируется в 2025 году». При этом объект находится в оперативном управлении администрации Тольятти, а правительство Самарской области будет курировать работу.

Но, как выясняется из документов городской думы, эти 105 млн рублей остаются неосвоенными, выйти на перепроектирование так и не удалось до сих пор. Судя по всему, корректировка проектной документации стартует только в 2026 году.

26 августа 2025 года от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» получено подтверждение расчета начальной цены контракта на стоимость проектно-изыскательских работ по третьему этапу. Сейчас, как уверяет Мелешко, проходит подтверждение стоимости корректировки проекта по остаткам работ второго этапа набережной.

То есть 2025 год был потрачен не на перепроектирование, а на попытки понять, как довести требуемые для этого деньги до бюджета Тольятти, а также сколько будут стоить корректировки.

Из материалов думы следует, что в проект областного бюджета на 2026 год включена субсидия городскому округу Тольятти в сумме 180 млн рублей, которую, видимо, и планируется направить на проектные работы.

Сколько займут сами проектные работы — сейчас сказать сложно, так как наполнение третьего этапа набережной остается непонятным. Из ответа администрации Тольятти на запрос «СО» ясно только, что «корректировкой проектной документации планируется включение в проект ранее неучтенных работ». Если список неучтенных работ будет значительным, то корректировка проекта с последующим прохождением госэкспертизы может занять весь 2026 год.

В марте 2025 года собеседник «СО», близкий к теме, говорил, что завершить реконструкцию набережной Автозаводского района за три года «реалистично, но это сжатый срок»; «очень многое будет зависеть от того, как быстро удастся получить готовое проектное решение». Предполагалось, что 2025 год уйдет на подготовку проекта, а 2026 и 2027 годы — на строительные работы. Этот условный график, очевидно, уже смело можно выбрасывать в урну.

Источник «СО», близкий к теме, уверяет, что «при желании вопрос с предоставлением финансирования и согласованием стоимости проектных работ можно было решить за два?три месяца». «Реализация до 2028 года будет зависеть от наполнения третьей очереди. Если все сведется к незначительному увеличению размеров пирса во второй очереди, расстановке лавок, малых архитектурных форм и завозу песка на третьей, то успеть еще реально», — считает собеседник «СО».

При этом просто отказаться от завершения работ по реконструкции набережной Автозаводского района тоже уже не получится. «Третья очередь набережной в Тольятти действительно необходима, так как набережная стала популярным местом отдыха для жителей. Важно продолжить строительство, чтобы улучшить состояние набережной, особенно в конце второй очереди, где сейчас территория не в лучшем виде. Развитие этой набережной позитивно повлияет на туристическую привлекательность Тольятти и будет способствовать дальнейшему благоустройству городской среды и инфраструктуры», — рассказывает «СО» председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству думы Тольятти Александр Дорожкин.