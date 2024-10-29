Ещё один двор в Ленинском районе Самары преобразился по региональному проекту "СОдействие"

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Двор по улице Молодогвардейской, 216 новую осень встретил в благоустроенном облике благодаря неравнодушной позиции жителей и областному проекту "СОдействие".

Качели двух видов, карусель, многофункциональный комплекс для игр и занятий спортом, ограждение по периметру площадки, антитравматическое покрытие - все для приятного и безопасного досуга на свежем воздухе.

Для пешеходов и автовладельцев дома также созданы комфортные условия - во дворе обновили проезд, позаботившись о расширении пространства для парковки автомобилей. Придомовую территорию и выходы из подъездов заасфальтировали, установили скамейки, урны.

Проекты благоустройства воплощаются в жизнь по инициативе горожан. Основным условием участия в конкурсе общественных проектов по проекту «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

Фото: администрация Самары