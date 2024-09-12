Еще больше самарских дорог обновят этой осенью:

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В Самаре продолжается дорожно-строительный сезон. На дорогах местного значения (проезжих частях и тротуарах) стартовали ремонтные работы на средства, дополнительно выделенные по решению Вячеслава Федорищева – избранного Губернатора Самарской области.

Заказчиком ремонтов выступает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара. С двумя подрядными организациями (их определили в результате конкурсных процедур) уже заключено два муниципальных контракта, согласно которым и началось обновление элементов улично-дорожной сети (УДС). Всего же предусмотрели четыре контракта, и после завершения необходимых процедур на дороги выйдет техника и персонал еще двух подрядчиков.

Такое количество подрядных организаций не случайно. Осень вступает в свои права, сроки исполнения контрактов сжатые – в полном объеме масштабные работы требуется завершить в соответствии с климатическими условиями, в течение дорожно-строительного сезона, то есть до конца октября 2024 года.

«При формировании адресного перечня тротуаров, подлежащих ремонту, прежде всего, учли данные Департамента образования Администрации Самары, куда мы заблаговременно направили запрос. Все участки тротуаров, которые приведут в порядок этой осенью, ведут к образовательным учреждениям, маршруты детей будут комфортными и безопасными», – рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров

Всего в рамках первого контракта на дополнительные средства предусмотрено обустройство тротуаров на 46 объектах.

Так, уже в работе тротуары на 10 объектах УДС, в том числе на участках улиц Советской Армии, Мичурина, проспектов Карла Маркса, Масленникова и др. В настоящее время на локациях проводятся подготовительные мероприятия.

«В первую очередь рабочие производят демонтаж покрытия тротуаров, непригодного для дальнейшей эксплуатации. Затем занимаются основанием. На одних участках меняют песок и щебень, на других – только щебень. А если после вскрытия старого полотна тротуара выясняется, что основная масса щебня находится в хорошем состоянии, то новый материал подрядчик досыпает только там, где это действительно необходимо. К тротуару по каждому адресу отдельный подход, выделенные средства расходуются рационально, – пояснил Сергей Панфёров. – Все слои выравниваются, утрамбовываются, щебень проливается битумной эмульсией. Далее предстоит укладка финального слоя из асфальтобетона марки А5ВЛ, входящего в Реестр новых и наилучших материалов и технологий. Этой смесью подрядчик будет пользоваться при ремонте каждого пешеходного участка».

Кроме того, при необходимости рабочие монтируют новые бордюры.

«Материалы для всех видов работ мы заготовили. Сотрудников и технику задействуем по максимуму. На каждый участок направляем порядка 8 человек и 3-4 единиц техники. Если нужно, добавляем. У нас огромный объем работ по контракту, и чтобы они выполнялись оперативно, трудимся в усиленном режиме. Например, ремонт тротуаров на улице Мичурина, от улицы Ерошевского до проспекта Масленникова, намерены закончить до конца сентября», – сообщил Альберт Ароян, мастер участка подрядной организации – ООО «АРТ-СТРОЙ».

Параллельно другой подрядчик, в рамках второго контракта, занимается ремонтом автодорог методом больших «карт», которые устроят по всей ширине проезжей части, от борта до борта. По этому контракту обновят 10 объектов.

Дополнительный перечень автодорог сформирован, исходя не только из оценки их состояния, данной специалистами. Основанием для включения объектов в соответствующие списки стали и пожелания жителей, обращения руководителей социальных учреждений и других общественников.

В перечне объектов – дороги в разных районах города, в том числе отдаленных. В числе первых приводят в нормативное состояние проезжие части на улицах Гайдара и Симферопольской в Красноглинском внутригородском районе.

В соответствии с последовательностью технологических операций сначала специалисты удаляют разрушенный верхний слой покрытия проезжей части. После фрезерования работами охватят люки инженерных коммуникаций – смотровых и дождеприемных колодцев. Их заменят. При этом смотровые люки будут современными – антивандальными (с затворным механизмом) и антишумовыми (с прорезиненной обечайкой). Это способствует минимизации краж крышек и исключению шума при проезде по ним автомобилей. Отметим, что аналогичные материалы и технологии применяли на дорогах, которые ранее (в 2023 и 2024 годах) приводили в порядок на средства профильного нацпроекта. Кроме того, как и полагается, все люки поднимут на проектные высотные отметки. Таким образом, в результате ремонта крышки и дождеприемные решетки будут на одном уровне с обновленным дорожным полотном.

Специалисты рассчитывают на повышение эксплуатационных характеристик объектов. Верхний слой покрытия устроят из высокотехнологичной асфальтобетонной смеси последнего поколения (ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем), чтобы дороги прослужили как можно дольше. Национальных стандартов качества придерживаются, независимо от специфики контрактов.

На каждом участке обеспечен контроль качества. Контрольные мероприятия осуществляет МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Ежедневно на объекты выезжают кураторы. Они следят за соблюдением технологии при производстве работ, наличием достаточного количества персонала и техники. Используемые материалы проверяются на прочность. Из нового покрытия будут отбираться керны, толщину и физико-механические свойства которых проверят в лабораторных условиях.

В профильном городском департаменте дают оценку текущей ситуации, нюансы прорабатываются на ежедневных совещаниях.

Оставшиеся два муниципальных контракта планируется заключить в ближайшее время, и, как сообщает профильное ведомство, совокупно по данным контрактам будут отремонтированы проезжие части еще на 12-ти улицах Самары.

Таким образом, дополнительные средства позволят обновить участки автодорог на 22 улицах.

Профильные службы просят горожан с пониманием относиться

к ремонтным работам и в зонах их проведения не оставлять надолго личный транспорт, чтобы подрядные организации

могли трудиться беспрепятственно.