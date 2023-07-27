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Елена Лапушкина проверила ход строительства бассейна и детского сада в Самаре

27 июля 2023 16:28
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Современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 240 воспитанников, причем 80 мест предназначены для малышей в возрасте до трех лет.

27 июля глава города совершила контрольный объезд двух строящихся объектов - бассейна в Куйбышевском районе и детского сада в Промышленном районе. 

Бассейн в Куйбышевском районе располагается по адресу: улица Калининградская, 9. В бассейне предусмотрено шесть плавательных дорожек. Размер чаши 16х25 метров позволит проводить здесь соревнования. На втором этаже будут организованы трибуны для зрителей. В здании предусмотрены тренажерный и гимнастические залы.

Все строительные работы на объекте уже завершены. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. 

Сегодня подрядчиком обустроены все пожарные проезды, парковочные зоны, уложен асфальт, нанесена разметка, посеян газон. 

«Основное в этом объекте – это, конечно, чаша бассейна для тренировок спортсменов и жителей района, но будут и другие помещения – хореографический зал для групповых занятий и тренажерный зал. Сейчас ведутся пусконаладочные и приемочные работы, так что мы близимся к документальной сдаче объекта», - отметил директор подрядной организации Денис Комиссаров.  

В ходе объезда Елена Лапушкина также посетила строящийся детский сад в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежской и Московского шоссе в Промышленном районе. Объект возводится в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 240 воспитанников, причем 80 мест предназначены для малышей в возрасте до трех лет. Здесь откроются 12 групп, помимо общеразвивающих, будут работать и коррекционные группы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы и лифт. Детский сад будет оснащен музыкальным, спортивным и актовым залами.

По словам подрядчика, строительные работы в детском саду уже завершены. В настоящее время в дошкольное учреждение завозится мебель и оборудование. Продолжается благоустройство территории: озеленение, высадка кустарников, установка малых архитектурных форм.

«Все отделочные и коммутационные работы в детском саду выполнены. Внутри и снаружи объекта строительные мероприятия также завершены. Вся часть благоустройства и озеленение с южной и западной стороны детского сада на 100% выполнены», - доложил директор подрядной организации Сергей Арзамасцев.

Объект находится на завершающей стадии строительства. Сейчас ведется монтаж сетей теплотрассы, на очереди пусконаладочные работы.

Напомним, Президентом поставлена задача до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. Большое внимание решению проблемы доступности мест в детских садах уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На протяжении последних пяти лет в регионе ввели в строй 54 дошкольных учреждения, 7 из них – в Самаре.

 

Фото:   администрация Самары

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