Дворы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляют во всех районах Самары

В Самаре главы районов проверили ход ремонта дворов на своих территориях по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, в Железнодорожном районе во дворе по ул. Гагарина, 73, 75 / ул. Авроры, 114 работы проводят на внутриквартальных проездах. К настоящему времени уже установлены бордюры и уложено новое покрытие с основанием из песка, дорнита и щебня трех фракций.

В Промышленном районе, во дворе на ул. Фадеева, 63, установили малые архитектурные формы. До конца июля подрядчик по просьбе жителей устранит замечания по асфальтировке.

В Красноглинском районе жители одобрили промежуточные результаты ремонта по адресу пос. Южный, дома №№ 17,18. На проезде здесь уложено более 1700 квадратных метров асфальта, заменено 340 погонных метров бортового камня, установлено 17 садово-парковых диванов, 11 урн, опоры освещения.