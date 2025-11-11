Двор одного из самых протяженных домов благоустраивают в Самаре

176

Глава города Самары Иван Носков в ходе рабочего объезда проверил состояние ряда дворовых территорий Октябрьского района. В их числе – двор дома № 3 по проспекту Ленина, который считается одним из самых протяженных в Самаре.

Этим летом по поручению главы города там отремонтировали асфальтовые проезды площадью порядка 7 тысяч квадратных метров.

«С жителями дома № 3 по проспекту Ленина встречались в начале лета. Дом действительно один из самых больших в городе со всеми вытекающими из этого преимуществами и сложностями. Определили, что прежде всего здесь необходимы качественные дворовые проезды. Основную часть работ выполнили, и видно, что сделали на совесть, но в следующем году важно довести дело до конца и отремонтировать подходы к каждому подъезду. Уверен, это лишь первый этап большой работы, потому что здесь живут активные граждане, хорошо налажено взаимодействие с управляющей компанией, районной администрацией. Это хороший пример для всех самарцев, которые хотят привести в порядок свои дворы»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

Во время объезда глава города также встретился с жителями домов по улице Лукачева. Ранее они обращались в администрацию города с просьбой о расширении тротуаров вдоль дороги, а также тротуаров, ведущих к терапевтическому отделению № 4 Самарской городской больницы № 4. По поручению Ивана Носкова данные работы включены в план департаментом городского хозяйства и экологии. Также на особом контроле главы города – вопрос ликвидации частной парковки, разместившейся на муниципальной территории.