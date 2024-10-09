Двор на улице Черемшанской в Самаре получил новую жизнь

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У дома №234 по улице Черемшанской обновление территории началось еще в 2023 году. Во дворе появились тротуары вдоль дома, обновили асфальтовое покрытие на дворовых проездах, расширили пространство для парковки автомобилей, поставили ограждение, обновили газон.

Жители не остановились на достигнутом результате и подали заявку в конкурсную комиссию областного проекта "СОдействие", и уже в этом году во дворе установили детское, спортивное и парковое оборудование на безопасном прорезиненном покрытии, выполнили санитарную опиловку зеленых насаждений.

Территория двора стала уютным и современным пространством для жителей. Новый дизайн учитывает потребности всех возрастных групп и создает условия для активного отдыха и развлечений. Здесь установили качели, горки, спортивные тренажеры, скамейки, урны, оборудовали песочницу.

Напомним, благоустройство дворов и общественных территорий проводится в рамках действующих в городе и регионе программ - "Формирование комфортной городской среды", областной проект "СОдействие", программа инициативного бюджетирования и проект "Твой конструктор двора".

Фото: администрация Самары