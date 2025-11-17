Движение транспорта в Самаре будут ограничивать ночью на пяти перекрестках

112

В Самаре стартует ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.

Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта и будет выполняться с позднего вечера до утра, пока трамваи проходят предрейсовую подготовку в депо.

С 23:00 до 05:00 ограничивать будут только движение личного автотранспорта горожан через переезды.

На первом перекрестке, находящемся на улице Ташкентской в районе бывшего ТЦ «Колизей», подрядчик приступит к демонтажным работам вечером 17 ноября. Также сверстан дальнейший предварительный график: на переезде возле остановки «СОКБ имени Середавина» по улице Ташкентской работы планируют начать в ночь с 19 на 20 ноября, на переезде у остановки «Лесная» по улице Ташкентской – в ночь с 22 на 23 ноября, на пересечении улиц Ташкентской и Силина – в ночь с 27 на 28 ноября, а на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Нагорной – в ночь со 2 на 3 декабря.

Все работы будут завершены до конца этого года. В случае благоприятной погоды этот срок может быть сокращен до конца первой декады декабря.

Фото: пресс-служба администрации Самары