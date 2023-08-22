Движение по путепроводу «139 километр» по улице Земеца в Самаре планируют открыть уже в этом году

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На текущем этапе специалистами выполнен монтаж закладных деталей под оцинкованные барьерные ограждения, продолжается устройство выравнивающих слоев бетона.

На нижней части моста осуществлена подъемка и выравнивание пролетных строений. Наверху – ведется установка бортового камня, монолитных и сборных железобетонных ограждений, подрядчик готовится к установке металлических ограждений, которые будут проходить по правому тротуару.

Кроме того, на участке со стороны улицы Литвинова в настоящий момент ведется заливка подходной плиты.

Муниципальный контракт на ремонтные работы заключен на два года, но уже ближе к концу этого года планируется восстановить движение, в том числе общественного транспорта. В связи с этим сейчас рабочие трудятся в две смены, этапы работ соответствуют графику. В следующем году ремонт путепровода продолжится без серьезного ущерба дорожному трафику.