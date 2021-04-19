Две общественные территории СО вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в медучреждения поступит почти 80 спецмашин, порядка 900 единиц медоборудования. 
В Самарской области в этом году возведут 16 ФАПов и 6 офисов врача общей практики
Список из 25 лидеров в рейтинге социально-экономического развития возглавила Москва.
Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни
Переход самарцев на электронный документооборот осуществляется в рамках акции «Экодесант».
Более 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в СО отказались от бумажных квитанций 
Составлены 23 протокола.
В Самаре за неделю прошли 60 рейдов по контроль за соблюдением масочного режима
На сегодня в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие около 100 компаний из Самарской области.
Cамарские предприятия  показывают отличные результаты реализации нацпроекта «Производительность труда»
Курировать внедрение НСИ в регионе поручено заместителю председателя Правительства Александру Фетисову: именно он возглавит проектный офис.
Дмитрий Азаров поручил создать проектный офис по внедрению «Национальной социальной инициативы»
Этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.
«Единая Россия» предложит Президенту полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
В рейдовых мероприятиях личное участие приняли руководители всех территориальных подразделений региона.
Итоги масштабных рейдовых мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией региона в выходные дни
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

Две общественные территории СО вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству

19 апреля 2021 16:16
227
Это сквер Овчарова (пос. Прибрежный) и территория улицы Авроры (в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромная) в Самаре. 

Минстрой России утвердил перечень объектов по благоустройству, реализованных в 2020 году. В него вошли две общественные территории Самарской области, благоустроенные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Это сквер Овчарова (пос. Прибрежный) и территория улицы Авроры (в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромная) в Самаре. 

С каждым годом новых современных территорий становится все больше не только в крупных городских округах, но и в муниципальных районах области. Только в 2021 году в Самарской области в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, будет благоустроено 295 дворовых территории и 156 общественных пространств.

Чтобы городская среда отвечала пожеланиям жителей, она должна формироваться при непосредственном их участии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что жители сами должны решать не только какие общественные пространства, прежде всего, должны быть благоустроены, но и какие виды работ должны быть выполнены, участвовать в мониторинге хода работ и их приемке.

После благоустройства сквер Овчарова стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. Здесь появились новые пешеходные дорожки и лавочки, современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, построена хоккейная калда, спортивная и волейбольно-баскетбольная площадки.

В сквере на улице Аврора на месте стихийного рынка за несколько месяцев появилось новое общественное пространство. Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию жителей – преображение сквера поддержали почти 13 тысяч человек. Сегодня эта территория радует жителей и гостей города.

Совсем скоро в Самарской области стартует онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут обновлены в 2022 году. Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк, улицу и тем самым принять участие в преображении своего родного города можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
19 апреля 2021  13:27
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
206
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021  12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Благоустройство
442
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
19 апреля 2021  10:03
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
Экология
208
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021  09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
Транспорт
596
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
723
Весь список